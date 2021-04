Neuenburg Ein Blütenmeer in den Stadtfarben rot und gelb

„Der Zähringer Garten wird so einer der Hingucker auf der Rheinterrasse. Die in rot und gelb gehaltenen Blütenfelder symbolisieren die Stadtgeschichte Neuenburg am Rheins als Zähringerstadt. Die Grundstruktur des Gartens gibt eine typische Zähringer Stadtsiedlung wieder. Die Aufteilung in zwölf Pflanzenbeete steht für die zwölf Zähringerstädte, in deren Mitte sich ein Marktplatz befindet“, heißt es in einer Mitteilung der Landesgartenschau 2022 GmbH. Bei der Pflanzenauswahl wurde von den Landschaftsplanern von geskes.hack vor allem auf Diversität und Nachhaltigkeit geachtet, da der Zähringergarten ebenso wie die Blütenwogen und der Rheininselgarten auch über das Ausstellungsjahr hinaus bestehen bleiben. In den kommenden Wochen stehen nun in den Rheingärten unter anderem die baulichen Vorbereitungen für den Rheininselgarten an, ebenso starten bald auch die Baumaßnahmen rund um den neuen Spielplatz.