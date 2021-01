Neuenburg Ein Rekordjahr für den Steinkauz

Seit 2010 werden im nördlichen Markgräflerland flächendeckend Nisthilfen angebracht. Aktuell sind es 151 Steinkauzröhren, die von einem 17-köpfigen Team um Mett betreut werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt Neuenburg und dem ehemaligen Stadtgärtner Norbert Selz wurden auf Neuenburger Gemarkung insgesamt 17 Steinkauzröhren aufgehängt, berichtete der Biologe. Davon sind jeweils sechs Röhren in Grißheim, vier in Steinen­stadt und eine in Zienken.

Die Jagd erleichtern

Mett kümmert sich mit seinem Team um das Anbringen von Brutröhren an geeigneten Standorten, bevorzugt in der Nähe von Viehweiden, wo es der Vogel aufgrund des niedrigen Grases leicht hat, Jagd auf Mäuse, Großinsekten und Regenwürmer zu machen. Darüber hinaus übernimmt Mett das Beringen von Jungvögeln und die Pflege der Nisthilfen.

Insgesamt 151 Nisthilfen klingt zunächst viel, es werden jedoch nur 20 bis 30 Prozent von Steinkäuzen besiedelt. Auch andere Höhlenbrüter wie Meise und Rotschwanz ziehen in die Röhren, ebenso Bilche (Siebenschläfer) und andere Nagetiere sowie Steinmarder.

Im Jahr 2017 wurde die erste Brut mit fünf Jungvögeln bei Auggen registriert. Ein Jahr später waren es drei Bruten mit insgesamt zehn Jungvögeln in Auggen, Steinen­stadt und Grißheim. Im Jahr darauf waren es fünf Bruten mit 19 Jungvögeln in Auggen, Steinenstadt, Grißheim, Hügelheim und Feldberg. Mit 30 Jungvögeln und 13 Bruten war das Jahr 2020 ein Rekordjahr. Erstmals wurden auch Bruten in Eschbach, Heitersheim, Gallenweiler, Buggingen, Seefelden und Müllheim registriert. Auf Neuenburger Gemarkung waren zwei Brutpaare in Grißheim, und je eines in Neuenburg und Steinenstadt erfolgreich.

Mett freut sich über den Erfolg. Es mache aber auch viel Arbeit. Wichtig für den Erfolg sei auch, mit den jeweiligen Grundstückseigentümern zu sprechen.

Kooperation zur LGS 2022

Bürgermeister Joachim Schuster erinnerte daran, dass man bei der Landesgartenschau 2022 auch bewusst das Thema Streuobstwiesen gewählt habe. Die Stadt sei übrigens Mitglied beim NABU und plant mit diesem ein gemeinsames Projekt zum Thema Insektenvielfalt zur Landesgartenschau. Im Rahmen des Projekts „Natur nah dran“ sollen unter anderem Blühstreifen entlang der Ortseinfahrten angelegt werden.