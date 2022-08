Neuenburg Eine engagierte Gemeinschaft

Zwei unterschiedliche Gründe gaben damals den Anstoß zur Vereinsgründung. Einerseits gab es bis dahin im Dorf fast nur Vereine für Männer, vom Männergesangverein über die Trachtenkapelle bis hin zum Fußball Club. Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, dass es damals für Frauen auf dem Land nicht schicklich war, allein in eine Gaststätte oder ins Theater zu gehen.

Andererseits hat es damals bereits eine Gruppe von Frauen gegeben, die Geld für den Bau eines Kindergartens sammelte.

Auch wenn die Frauen durch den Frauenverein eine akzeptierte Möglichkeit erhielten, sich außer Haus zu treffen, sei der Frauenverein „kein Kaffeekränzchen“, wie die frühere Vorsitzende Monika Lösle bei der 40-Jahr-Feier betonte. Von Anfang an stand das soziale Engagement im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit, betonen Gebhardt und Ehmke.

Der Frauenverein unterstützt mit seinen Spenden unter anderem Behinderten-Einrichtungen in der Region, wie die Janus-Korczak-Schule für Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen in Freiburg, das Haus Engels in Hertingen, die Lebenshilfe oder den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg.

Während des Corona-Lockdowns hat sich der Frauenverein auch des Themas „Gewalt gegen Frauen“ angenommen und das Lörracher Frauenhaus sowie den Verein Wildwasser unterstützt, auch wenn die Spenden – mangels Einnahmen in den Pandemiejahren – etwas geringer ausgefallen sind.

In diesem Jahr wurden bislang 500 Euro für Geflüchtete aus der Ukraine gespendet. Natürlich hilft der Verein auch Menschen im Ort, die in Not geraten. Bei der Unterstützung von Hilfsbedürftigen möchte man die Spenden nicht an die große Glocke hängen, dafür sei das Dorf doch zu klein, unterstreichen Ehmke und Schatzmeisterin Dellafera.

Zu den Aktivitäten des Vereins zählen zwei Gymnastik-Gruppen, eine für Jedermann und eine speziell für Senioren, sowie eine Yoga-Gruppe. Für die Mitglieder gibt es einmal monatlich einen Stammtisch, der mangels einer Gaststätte im Ort derzeit im Rathaus stattfindet.

Aus der Frauenfasnacht wurde die Dorffasnacht

Viele Veranstaltungen im Ort würde es ohne den Frauenverein nicht geben, die Dorffasnacht der Vereinsgemeinschaft ist aus der Frauenfasnacht des Frauenvereins hervorgegangen.

Der Verein bietet einmal im Monat einen Seniorennachmittag in der Baselstabhalle an, der stets gut besucht sei, wie die drei Damen versichern. „Wir sind froh, dass wir seit April wieder den Altennachmittag veranstalten können“, sagt Ehmke.

Für Einnahmen sorgen die Flohmärkte, die alljährlich im März sowie im Oktober in der Baselstabhalle stattfinden, zum nächsten Mal am 8. Oktober.

Der Sozialkreis, eine Gruppe von vier Damen, macht Geburtstagsbesuche bei den Senioren im Ort. Besucht werden alle ab 75, die einen runden Geburtstag feiern. Die vier Damen sind übrigens selbst alle bereits älter als 80 Jahre. Überhaupt seien 70 Prozent der Mitglieder über 60 Jahre alt. Trotzdem sind sich Ehmke, Dellafera und Gebhardt sicher, dass es den Frauenverein auch in zehn oder 25 Jahren noch geben wird.