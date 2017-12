Neuenburg Eine süße Überraschung

Neuenburg am Rhein. Der Nikolaus besuchte kürzlich die Kinder der Rheinschule in Neuenburg. Traditionell kommt die Schulgemeinschaft in der Adventszeit in der Aula zusammen und stimmt sich bei einer kleinen Adventsfeier auf die vorweihnachtliche Zeit ein.

Dieses Jahr stand das Thema „Sterne“ im Mittelpunkt der Feier. Zu Beginn sangen alle Schüler das Lied „Stern über Bethlehem“. Die Kinder der Klasse 4a übernahmen die Vorstellung der einzelnen Programmpunkte.

Nach dem Gedicht „Sternenhimmel“ ging ein Raunen durch die Aula, denn der Nikolaus schritt mit seinem Bischofsstab die Treppe herunter. Begeistert folgte er den Darbietungen der einzelnen Klassen. Nach dem Sprechkanon „Hallo lieber Nikolaus“ öffnete dieser sein goldenes Buch und berichtete, was ihm im Laufe des Jahres zu Ohren gekommen war.

Anschließend gab es für jede Klasse ein Säckchen, gefüllt mit Schokoladennikoläusen – da strahlten die Kinderaugen. Dieser Vormittag wurde dank des Gewerbevereins versüßt, der wie jedes Jahr die Nikoläuse spendete.