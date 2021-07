Neuenburg Erfolgreicher Abschluss trotz vieler Hürden

Neuenburg am Rhein. Am Mathias-von-Neuenburg-Schulverbund wurden die Werkreal- und Realschulabschlüsse verliehen. Für die Schüler der zehnten Klassen war die Preis- und Zeugnisverleihung der krönende Abschluss eines Schuljahres, in dem vieles nicht so ganz nach Plan lief und das vor allem eines forderte: Viel Flexibilität. So wies die Elternvertreterin Katja Scherrer darauf hin, dass dieser ganz besondere Jahrgang nicht nur den ersten Abschluss nach dem neuen Bildungsplan ablegte, sondern dass auch die Pandemie kräftig in die Prüfungsvorbereitungen grätschte – und dennoch kamen alle „prima durch die Prüfung, der Abschluss ist geschafft“. Die Lehre, die man daraus ziehen könne, sei, so Scherrer, dass es im Leben gelte, jede Chance zu nutzen und vieles nicht so ernst zu nehmen, wie es im ersten Moment scheine.