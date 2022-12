Neuenburg am Rhein (ov). Die Bewerbungsfrist für die Wahl zum Neuenburger Bürgermeister beginnt zwar erst an Silvester, am Dienstag aber hat der erste Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen: Jens Fondy-Langela, Betriebsleiter bei der Stadtverwaltung Lörrach, kandidiert für die Stelle des Bürgermeisters der Stadt Neuenburg am Rhein. Die Wahl findet am 19. März statt.