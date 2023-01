Neuenburg Feuer in Wohnhaus schnell gelöscht

Neuenburg-Steinenstadt. Zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses kam es am Dienstagmorgen an der Blauenstraße im Neuenburger Ortsteil Steinenstadt. Laut Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Neuenburg wurden gegen 7.52 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren glücklicherweise alle Bewohner im Freien, teilte Gesamtkommandant Andreas Grozinger am Nachmittag mit.