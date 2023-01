Neuenburg Fondy-Langela hat Bewerbung eingereicht

Die Ausschreibungsfrist begann am Samstag, 31. Dezember. Es war der erste Tag, an dem eine Bewerbung möglich war, nachdem die Stelle am Freitag zuvor öffentlich ausgeschrieben wurde. Die Bürgermeisterwahl findet am 19. März statt.

Fondy-Langela hatte seine Kandidatur Anfang Dezember frühzeitig angekündigt (wir berichteten). An die Bürger von Neuenburg und seinen Ortsteilen gerichtet, ergänzt er: „Ich freue mich darauf, in den nächsten Monaten viele von Ihnen kennen und schätzen zu lernen. Die Erfahrungen der nächsten Monate möchte ich gerne ab Juni als neuer Bürgermeister der Stadt Neuenburg am Rhein gemeinsam mit Ihnen vertiefen.“