Auch die konsequente Weiterentwicklung der Digitalisierung wird mit der Förderung verfolgt. So stehen den Bibliotheksbesuchern künftig Tablets zur Ausleihe innerhalb der Bibliotheksräume zur Verfügung. Derzeit sei das Team der Stadtbibliothek damit beschäftigt, den kompletten Bestand von rund 20 000 Medien umzuarbeiten, damit dieser künftig per RFID-Technologie in Stapel- und Selbstverbuchung ausgeliehen werden kann.

Mit dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ fördert der Deutsche Bibliotheksverband im Jahr 2020 bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern. Primär geht es dabei um die Modernisierung und die Digitalisierung. Ziel ist es, Bibliotheken als „Dritte Orte“ neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten.