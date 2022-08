Neuenburg Geschichte über Weltuntergang

Neuenburg am Rhein. Neuenburg – ein ruhiger, friedlicher Ort? Nicht in den Geschichten, die für den Schreibwettbewerb an der Mathias-von-Neuenburg Realschule eingereicht wurden, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Da geht es um die Katastrophe des Jahres 1899, um Untote an Halloween, um verirrte Kinder im Wald, um ein Mädchen, das in einer Baustelle eingesperrt wird und um Ragnarök, den Untergang der Götter. In dieser Geschichte erzählt der Preisträger des Wettbewerbs, Hannes Sattler, Klasse 7a, von Alfred Tars und seinem Freund Klaus Deallus, die sich aufmachen, um die Welt zu retten.