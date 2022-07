Neuenburg Grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördern

Die Ausstellung zeigt unter anderem konkrete Projekte etwa zum Schutz der Artenvielfalt, zur Entwicklung des ländlichen Raums sowie zum Ausbau erneuerbarer Energien. Außerdem werden diverse Mitmach-Aktionen geboten: Die Abteilung Schule und Bildung bietet beispielsweise eine Action-Rallye für Schulklassen an. Die Umweltabteilung ist mit dem Ökomobil vor Ort und ermittelt am 8. und 9. Juli am „Tatort Boden“ mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Am Gewässermodell können Besucher ein natürliches Gewässer gestalten und sich über Revitalisierungen der Gewässer in ihrer Region informieren. Die Aktion „Heiß auf Lesen“ lädt mit einer Leseinsel unter Kastanienbäumen zum Entspannen ein. Zudem macht die Roadshow des Biosphärengebiets Schwarzwald am 10. Juli Station auf der Ausstellung. Am Montag, 11. Juli, und Sonntag, 17. Juli, berät die Geflügelberaterin der Regierungsbezirke Freiburg und Karlsruhe Interessierte, die sich Geflügel zulegen wollen oder bereits halten. Das Programm ist im Internet unter www.treffpunkt-bw.de inklusive aller Aktionen einsehbar.