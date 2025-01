Neuenburg-Grißheim: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag, 26 Januar, einen Zigarettenautomaten im Fritz-Meier-Weg in Grißheim gesprengt. Ein Zeuge hatte den beschädigten Automaten am nächsten Morgen entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen Anwohner zwischen 2 und 3 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen haben, heißt es im Polizeibericht. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Der Automat wurde durch die Sprengung vollständig zerstört,