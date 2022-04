Neuenburg Historischer Wechsel an der Spitze

Karlheinz Schlegel gab die Leitung der Abteilung Schwimmen ab, nachdem er diese Funktion für insgesamt 28 Jahre inne hatte. Zwischendurch übernahm er für sechs Jahre den Vorsitz des Gesamtvereins. In dieser gesamten Zeit war Karlheinz Schlegel die prägende Persönlichkeit für die Entwicklung der Schwimmabteilung und die Förderung des Schwimmsports in der Region, was der TVN-Vorsitzende Armin Reese, der stellvertretende Abteilungsleiter Michael Graewe und Schriftführer Lars Kellermann in ihrer Laudatio würdigten. Sie hoben hervor, wie er Schwimmen als Leistungssport im Verein etablierte und das Team zu vielen regionalen und überregionalen Erfolgen führte.

So konnten die Leistungsschwimmer an Wettkämpfen bis auf Landesebene teilnehmen. Im Bereich des Badischen Schwimmverbands wurden Titel und Nominierungen in der Auswahlmannschaft verbucht. Die Damen schwammen an den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in der Badenliga und verpassten den Aufstieg in die Landesliga nur knapp. Die Senioren beziehungsweise „Masters“ nahmen an Deutschen Meisterschaften, wie auch Europa- und Weltmeisterschaften teil. In dieser Zeit wuchs die Abteilung auf bis 170 Mitglieder an.