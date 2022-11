Neuenburg Hotel soll Flüchtlingsunterkunft werden

Neuenburg am Rhein (anl). Gerüchte machten schon länger in Neuenburg die Runde, dass Familie Weber das „Weiße Kreuz“ veräußern will. Noch betreibt Brigitte Weber das traditionsreiche Hotel und Gasthaus mit Weingut an der Schlüsselstraße, wenngleich die Öffnungszeiten bedingt durch die lange Krankheit ihres am Sonntag verstorbenen Mannes Walter, durch den Personalmangel in Folge der Pandemie sowie der ausbleibenden elsässischen Gäste wegem der lang anhaltenden Sperrung der Schlüsselstraße etwas eingeschränkt waren.