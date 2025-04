Neuenburg im Jubiläumsjahr: Neuenburg feiert sich durch’s Jahr

Grißheim: Den Auftakt machen die Grißheimer Bürger und Vereine am 31. Mai und am 1. Juni, kündigte Ortsvorsteher Christoph Hanisch an. Am ersten Festtag bringen Grißheimer Laienschauspieler die Komödie „Eine Chefin zuviel“ in der Rheinhalle auf die Bühne; im Anschluss spielt die Grißheimer Band „Fashion“, die seit Jahrzehnten als Tanzband in der Region unterwegs ist. Der Sonntag ist als Familientag konzipiert mit Feldgottesdienst am Rhein, Bewirtung und Kinderprogramm. Bei schlechtem Wetter wird in Kirche und Halle ausgewichen. Der Erlös des Jubiwochenendes soll in die Sanierung des Schlachthauses auf dem Dorfplatz fließen, das regelmäßig von den Vereinen genutzt wird.

Steinenstadt: Steinenstadt feiert am Wochenende vom 28. und 29. Juni. So werde der beliebte Lindenhock auf zwei Tage ausgedehnt, kündigte Ortsvorsteherin Beate Spingler an. Die Besucher erwartet viel Musik, unter anderem von der Trachtenkapelle. Außerdem steht eine Ausstellung in der Halle auf dem Programm, die über das Wirken und die Geschichte der Vereine informieren soll. Dem Jubiläumswochenende vorgeschaltet ist zudem eine Veranstaltung am 1. Juni: An diesem Sonntag wird das zweijährige Bestehen des Dorfcafés gefeiert. Dazu ist die Eröffnung einer Ausstellung im Rathaus geplant, welche die Entwicklung des Ortsteils in den vergangenen 50 Jahren zeigen soll.

Zienken: Zienken beendet den Reigen der Ortsteil-Jubiläumsfeiern. Dort stehen an insgesamt drei Festtagen (26. bis 28. September) unter anderem ein DJ-Abend mit 1980 er-/1990er-Musik sowie ein Familientag auf dem Programm.