Neuenburg Jürgen Schäfer schon als „Rhiischnoog“ geboren

Im Zuge der Stadtentwicklung sei der Narrenzunft bereits vor Jahren angekündigt worden, dass die Zunftstube am Zipperplatz abgerissen wird. Dabei habe die Stadtverwaltung der Zunft durchgehend einen Ersatz der Räumlichkeiten versprochen, lies Zunftmeister Tobias Anlicker den Werdegang passieren. Im Sommer 2020 wurde es konkret und im Dezember 2021 wurden die Räume am Zipperplatz zum Aschermittwoch 2021 gekündigt. Nach langem Hin und Her habe es eine für die Narrenzunft akzeptable Lösung gegeben. Die zuletzt durch Büroräume genutzte Etage im Haus am Rathausplatz 6 wurden zur neuen Zunftstube umgestaltet. Die Narrenzunft habe die Chance am „prominentesten Platz der Stadt“ eine neue Heimat zu finden nicht ausgeschlagen, auch wenn man keinen großen Veranstaltungs- und Proberaum mehr habe. Anlicker dankte der Stadtverwaltung für die neuen Räume sowie dem Bauhof für die tatkräftige Unterstützung. Letzterer habe am schmutzigen Donnerstag 2021 für den einzigen Umzug in der Stadt gesorgt, den des Inventars der Narrenzunft vom Zipperplatz an den Rathausplatz.

„Mit der neuen Zunftstube, welche wir übrigens mietfrei nutzen dürfen, hat Bürgermeister Joachim Schuster sein Wort gehalten und wieder einmal gezeigt, dass die Stadt Neuenburg die Vereine und insbesondere die Narrenzunft schätzt“, sagte der Zunftmeister. Darüber hinaus dankte er den 25 Aktiven, die an der Einrichtung der neuen Zunfstube beteiligt waren.