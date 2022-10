Reges Treiben herrschte am Tag der Deutschen Einheit in der Neuenburger Innenstadt. Tausende Besucher schoben sich über die gesperrte Müllheimer Straße und Schlüsselstraße, um dort an den Flohmarktständen zu stöbern. Das trockene, nicht allzu kühle Herbstwetter war ideal für einen Einkaufsbummel – hatten die Mitglieder des Gewerbevereins doch auch zum verkaufsoffenen Feiertag eingeladen. Was die Natur alles an Köstlichkeiten zu bieten hat, gab es beim Kartoffelmarkt auf dem Rathausplatz zu kaufen. Neben Kartoffeln boten die landwirtschaftlichen Direktvermarkter Äpfel und Birnen – auch in flüssiger Form –, Kürbisse, aber auch Zwiebelewaie, Wurst- und Käsespezialitäten an. Foto: Alexander Anlicker