Neuenburg Keine Live-Veranstaltung auf dem Rathausplatz

„Es ist kein Zunftabend, wie man ihn kennt“, erklärt Anlicker und verweist darauf, dass das Programm von allen Neuenburger Narren gemeinsam gestaltet werde.

Selbstverständlich gelten bei den Filmaufnahmen im Stadthaus die Corona-Regeln wie überall, ergänzt der Bürgermeister und verweist auf die 2G-Regelung, die von einem Sicherheitsdienst kontrolliert werde.

Von den knapp 120 Akteuren seien dann auch nie alle gleichzeitig im Stadthaus, betont der Oberzunftmeister, außerdem gebe es keinen Alkohol. Er dankte der Stadt, die das Stadthaus für diese Aktion kostenlos zur Verfügung stelle.

In diesem Jahr gibt es also ein komplett neues Programm. Die Youtube-Videos mit den Glanzlichtern der Neuenburger Fasnacht aus den vergangenen Jahrzehnten seien im vergangenen Jahr gut angekommen. Selbst 90-Jährige hätten fieberhaft auf die nächste Folge gewartet, erklärt der Oberzunftmeister auf Nachfrage. Im Zuge der Pandemie seien alle Altersgruppen „digitaler“ geworden, stellt er fest. Youtube-Videos lassen sich auf auf einem großen Flachbildschirm abspielen

Narren auf der LGS

Eine Verlegung der Fasnacht in den Sommer sei für die traditionsbewussten Neuenburger Narren keine Option, sagt Anlicker. Gleichwohl werden die Narren ihr Brauchtum im Sommer bei einem Narrentag am 30. Juli auf dem Landesgartenschaugelände vorstellen.

Narrenrallye

Die Narrengemeinschaft lädt vom heutigen Samstag bis zum 1. März wieder zur Narrenrallye ein. Insgesamt 19 Neuenburger Narrenfiguren sind in Schaufenstern von Einzelhandelsgeschäften sowie in Gaststätten anzutreffen. Das Faltblatt mit dem Plan der Narrenrallye und dem Gewinnspiel hat in diesem Jahr nicht nur Fragen für Kinder, sondern auch für Erwachsene, erklärt Daniela Saurer als Sprecherin der Narrengemeinschaft.

Darüber hinaus stellte Annika Nafz die „Neuenburger Narrezittig 2022“ vor (wir berichten noch). Außerdem gibt es eine Neuauflage des Malbuchs sowie Neuenburger Riesenkonfetti zum Ausschneiden.

Narrenzittig, Malbuch, Riesenkonfetti, Schnoogeflaggen und Mäskle sind an den Samstagen, 12., 19. und 26. Februar, auf dem Neuenburger Wochenmarkt erhältlich. Die Narrezittig ist ab sofort außerdem bei Schreiwbwaren Ketterer, in der Drogerie Boll, bei Blumen Suarer sowie in den Gasthäusern „Adler“, „Krone“ und „Neuenburger Hof“ erhältlich.