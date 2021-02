Neuenburg Küchenbrand: Person erleidet Verbrennungen

Neuenburg am Rhein - Zu einem Küchenbrand ist es am Donnerstag gegen 21.25 Uhr in einem Neuenburger Mehrfamilienhaus gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet zunächst Fett in einer Pfanne und anschließend die Dunstabzugshaube in Brand, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Mehrere hinzugerufene Nachbarn versuchten, das Feuer mittels Decken zu löschen, eine Person erlitt hierbei Verbrennungen an der Hand und musste in die Helios-Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Brandherd endgültig ab.