Eine Bestätigung und den dazugehörigen Link erhalten registrierte Teilnehmer am Dienstag per E-Mail. Die Teilnahme am Zoom-Meeting ist jedoch keine Voraussetzung, um an der Aktion teilzunehmen. Die Teilnahme am gesamten Projekt ist kostenlos, die Wolle wird gestellt. Im Sommer ist ein Treffen am Neuenburger Bildungshaus mit allen Kreativen geplant. Der Termin hängt jedoch von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Weitere Informationen: Ansprechpartnerin für das Projekt ist Barbara Vallois, Tel. 07631/79 11 12 oder E-Mail barbara.vallois@neuenburg.de