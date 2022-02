Neuenburg Kurs für angehende „Hermetonauten“

Jetzt findet ein Kurs in Präsenz statt. Termine sind am Donnerstag, 17. März, von 18 bis 20.15 Uhr sowie Donnerstag, 31. März von 18 bis 19.30 Uhr im Bildungshaus Bonifacius Amerbach. Der Kurs ist für eine Kleingruppe mit maximal acht Personen gedacht.

Bei Hermetosphären handelt es sich um thermodynamisch geschlossene Systeme, die zwar Energie aber im Idealfall keine Stoffe mit ihrer Umgebung austauschen. Die in Hermetosphären gesetzten Pflanzen, Kleintiere und Mikroorganismen beginnen in kürzester Zeit miteinander in Wechselwirkung zu treten. In einem dynamischen Gefüge von organischen und anorganischen Prozessen entstehen neue komplexe Lebensgemeinschaften (Biozönosen). In solchen Hermetosphären kann das erstaunliche Miteinander unmittelbar beobachtet werden. Vielleicht erklärt das die Faszination, die von Hermetosphären ausgeht. Wer lange an seinem Flaschengarten Freude haben will, benötigt Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Anlage und Pflege dieser Miniökosysteme.