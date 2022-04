Anzeige Landesgartenschau in Neuenburg

In den weitläufigen Rheinwiesen ist 2022 der Wechselflorbeitrag zentral gebündelt, so dass die Besucher gleich nach dem Haupteingang in eine blühende Mischung aus Wiesen und üppigen Blütenbeeten eintauchen dürfen. Aufenthaltsplätze sind wegebegleitend angeordnet, aber auch der vorhandene Obsthain mit alten Streuobstbeständen lädt ein, Pause zu machen. Eingebettet in diese Landschaft präsentieren sich verschiedenste gärtnerische und landwirtschaftliche Berufs- und Freizeitverbände wie zum Beispiel die Winzer, die Imker, die Obstbrenner, der Obst- und Gartenbauverein oder die Landfrauen.

Sparkassen-Bühne

Die große Hauptbühne findet in den Rheinwiesen ihren Platz und bietet im Ausstellungssommer Raum für Musik, Theater und Vorträge: Kultur in ihrer ganzen Vielfalt, eingebettet in eine malerische Kulisse nah am Wasser.

Bildung im Grünen

Beiträge der Kirche, des angrenzenden Elsass, des Landkreises, des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau sowie weiterer Partner der grünen Branche runden das Ausstellungsangebot ebenso ab wie die sogenannten Wissensinseln. An verschiedenen Punkten im Gelände schaffen diese die Möglichkeit, visuelle Eindrücke mit digitalen Inhalten zu verknüpfen und so einen zusätzlichen Wissens-Transfer, das „Outdoor-Lernen“, zu ermöglichen. Auch hier erhalten die Themen Stadt- und Rheingeschichte, Natur- und Artenschutz, Bestandspflege, Habitate (zum Beispiel Bienen, Wildbienen, Wildkatzen, Streuobstwiesen) und die Biodiversität des Grundwassers einen besonderen Stellenwert.

Stadtpark am Wuhrloch

Hier präsentiert sich der „Knax-Spielplatz“, der Neuenburgs mittelalterliche Stadtgeschichte für die jüngsten Besucher spielerisch erlebbar macht. Der neu angelegte Skate- und Fun-Park „lakeside powered by VBBM“ bietet eine attraktive Skateanlage und weitere Bewegungsangebote und wird zum Treffpunkt für Jugendliche.

Darüber hinaus bilden bei der Altrheinhalle das Haus der Floristik und der Treffpunkt Baden-Württemberg im Stadtpark am Wuhrloch zentrale Anlaufstellen.

Ein weiteres Angebot ist das „Grüne Klassenzimmer“, das sich an Schulklassen aller Klassenstufen richtet. Behandelt werden gärtnerische, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Themen.

„Rheinreihen“

Unter dem Titel „Schtimmig!“ können die Besucher jeden Donnerstagabend Singer und Songwriter aus der Region entdecken und im Kastaniengarten den Feierabend einläuten.

„Rheingold“ erwartet die Besucher immer freitags mit Musik, Kabarett und vielem mehr in den Rheingärten. Täglich gibt es auch „Bewegung im Grünen“ mit Yoga, Qigong und vielem mehr. Die „Kinderzeit“ bietet jede Woche aufs Neue Puppentheater, Kreativangebote und Vorlesereihen.

Unter der Überschrift „LandesGartenShow: Poetry. Komik.Songs.“ ist der Freiburger Kabarettist Jess Jochimsen mit wechselnden Gästen aus dem Dreiländereck auf der Bühne zu Gast.