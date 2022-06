Neuenburg am Rhein. Die Polizei hat am Mittwoch in Neuenburg einen 32-jährigen Mann festgenommen. Er soll zuvor in einem Mehrfamilienhaus einen Nachbarn mit einem Messer bedroht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Bedrohung möglicherweise eine länger andauernde Nachbarschaftsstreitigkeit voraus. Die vom Geschädigten verständigte Polizei konnte den Tatverdächtigen in seiner teilweise verbarrikadierten Wohnung feststellen. Der 32-Jährige, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, reagierte nicht auf die Kontaktaufnahmeversuche der Polizei. Da eine Gefährdung eingesetzter Polizeikräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialeinheiten hinzugezogen.Gegen 20 Uhr wurde der 32-Jährige durch Spezialkräfte festgenommen. Verletzt wurde niemand. Der Festgenommene, der unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Widerstand bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.