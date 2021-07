Neuenburg Mehr als 200 neue Buchtitel warten auf junge Leser

Bei der Aktion stehen die Lust am Lesen und der Austausch über das Gelesene im Vordergrund. Dieser Austausch ist auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt möglich. In der Mediathek Müllheim kann jedes Kind einen Termin vereinbaren und über zwei Bücher berichten, die ihm am besten gefallen haben. Für die restlichen gelesenen Bücher genügt es, wenn das ausgefüllte Logbuch gezeigt wird.

Auch in der Stadtbibliothek Neuenburg am Rhein füllen die Teilnehmer für jedes gelesene Buch das Logbuch aus. Die Rückgabe und ein kurzes Feedback zu dem gelesenen Buch erfolgt dann innerhalb der regulären Öffnungszeiten.

Auf jeden Fall aber können mit den vielen neuen Büchern selbst aus Regentagen vergnügliche und spannende Ferientage werden. Die spielerische Förderung von Lesefähigkeit, Sprachkompetenz und Konzentration ist ein zusätzliches Plus, das sich nach den Ferien sogar in besseren Leseleistungen oder beim nächsten Deutschaufsatz auszahlen kann. Seitenweise Leseabenteuer sind auf jeden Fall garantiert, heißt es abschließend.

Weitere Informationen: Mediathek Müllheim, Nußbaumallee 7 in Müllheim, Tel. 07631/74 77 60, E-Mail mediathek@muellheim.de Stadtbibliothek Neuenburg am Rhein, Am Stadtgraben 1, in Neuenburg am Rhein, Tel. 07631/737 47, E-Mail stadtbibliothek@neuenburg.de