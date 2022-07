Neuenburg Mehr als 200 neue Buchtitel

Anmeldekarten gibt es vor den Ferien in den Bibliotheken und zum Teil über die Schulen sowie als PDF zum Herunterladen runterladbar von der Homepage der Bibliotheken. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis können alle Bücher ausgeliehen werden, die mit dem „Heiß auf Lesen“-Logo gekennzeichnet sind. Wer mindestens drei Bücher liest und bei der Rückgabe einen ausgefüllten Bewertungsbogen, der Teil des Logbuches ist, abgibt, wird am Ende mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk belohnt. Ferner besteht die Aussicht auf eine Teilnahme an der Sonderverlosung des Regierungspräsidiums Freiburg, bei der mit etwas Glück ein Familienwochenende in einer Jugendherberge in Baden-Württemberg oder eine Übernachtung im Europapark Camp Resort für vier Personen inklusive Parkeintritt zu gewinnen sind, heißt es.

Die Aktion hat das Ziel, das Lese- und Textverständnis und gleichzeitig die Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Im Vordergrund stehen die Leseförderung und der Anreiz für weitere Bibliotheksbesuche, auch über die Zeit der Aktion hinaus, teilen die Verantwortlichen mit. Bei den ausgewählten Titeln werden Bücher aus verschiedenen Genres, für unterschiedliche Altersgruppen und für verschiedene Lesefähigkeitsstufen zur Verfügung gestellt – so ist für jedes Clubmitglied etwas Passendes zum Lesen dabei.

Die Teilnehmer füllen für jedes gelesene Buch das Logbuch aus. Die Rückgabe und ein kurzes Feedback zu dem gelesenen Buch erfolgt dann innerhalb der Öffnungszeiten.

Die spielerische Förderung von Lesefähigkeit, Sprachkompetenz und Konzentration ist ein zusätzliches Plus, das sich nach den Ferien sogar in besseren Leseleistungen oder beim nächsten Deutschaufsatz auszahlen kann, heißt es in der Ankündigung. Seitenweise Leseabenteuer sind auf jeden Fall garantiert.