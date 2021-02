Neuenburg Mitmacher für „Bürgergarten“ gesucht

Neuenburg am Rhein. „Es geht ans Rheingemachte!“, heißt es in einer Mitteilung der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH. Mit dem Projekt „Bürgergarten“ will das LGS-Team Antworten auf die folgenden Fragen geben: Wo kommt unser Essen her? Wie sieht eigentlich Waldmeister aus? Was wächst da in meinem Garten? Kann man das essen? Wie schmeckt es, wie riecht es? Und was macht man damit?