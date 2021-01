Neuenburg Mitmachideen für Rheinheimische

Neuenburg am Rhein . Die Gestaltung der Landesgartenschau (LGS), die am 22. April 2022 in Neuenburg am Rhein ihre Tore öffnet, nimmt weiter Fahrt auf. Und nicht nur das Gelände nimmt täglich weiter Gestalt an, auch viele begleitende Bürgerprojekte werden nun konkret. Mit der Devise „nur gemeinsam bringen wir die Landesgartenschau zum Blühen“ laufen in den kommenden Monaten auch einige Projekte an, für die es die Unterstützung der Bevölkerung benötigt wird.