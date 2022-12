Neuenburg Nach Absage in großes Loch gefallen

Das sportliche sei das eine, das andere sei die menschliche Begegnung, schlug der Rathauschef den Bogen zum Supercup im kommenden Sommer. „Darauf freuen wir uns“, betonte er.

Die Auslosung nahm Friedel Gehrke vor, der in diesem Jahr den Posten als Chef des Organisationskomitees des Supercups an Markus Bezler abgegeben hat. Er bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei Emmi Orth, der Tochter des FCN-Gründers, die 2019 die Auslosung gemeinsam mit dem Fußballprofi Tobias Willi vorgenommen hat. „Das wird eine tolle Sache hier“, zeigte sich Gehrke überzeugt. Zugleich dankte er – ebenso wie Patric Strub und Martin Träris vom Neuenburger Orga-Team – den Mannschaften, die sich für das Turnier im Jahr 2020 qualifiziert hatten, dafür, dass sie die Startgelder nicht zurückgefordert hatten.

Da das Turnier im Juni 2020 coronabedingt ins Wasser gefallen, gleichzeitig vieles schon vorbereitet war, überreichte Gehrke den Wimpel mit der Aufschrift „Deutscher Meister 2020“ als Andenken an Martin Träris. „Wir sind sehr froh und dankbar für die Unterstützung der anderen Mannschaften“, so Strub. Die Enttäuschung über die coronabedingte Absage 2020 war schon groß, sagte er weiter. Nach anderthalb Jahren Vorbereitung seien alle in ein Loch gefallen, ergänzte Träris. „Wir mussten alle wieder neu motivieren“. Strub erinnerte daran, dass man extra für das Turnier den zweiten Rasenplatz neu angelegt habe.

Für die Großveranstaltung im kommenden Jahr plant das Orga-Team um Martin Träris mit einem Etat von knapp 100 000 Euro. Allein das große Festzelt schlägt mit rund 15 000 Euro zu Buche, darin ist die Technik noch gar nicht enthalten. Viele Kleinigkeiten summierten sich auf, ergänzt Strub und nennt die 15 Spielbälle à 150 Euro oder die 14 Schiedsrichter-Gespanne, die beim Turnier eingesetzt werden. „Wir sind auf Partner und Sponsoren angewiesen“, betont er.

Festprogramm

Gespielt wird am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni. Das Festprogramm „100+3 Jahre FC Neuenburg“ startet jedoch bereits am Mittwochabend, 7. Juni, mit einer „Baden FM Party“ im Festzelt. An Fronleichnam ist ein Markgräfler Abend mit Weinprobe geplant.

Die Gruppen und Vorrunden-Spielorte wurden wie folgt ausgelost:

Rheinwaldstadion Neuenburg am Rhein

Gruppe A: FC Neuenburg, TSV Krähenwinkel-Kaltenweide, SC Borgfeld, SSV Bornheim, 1. FC Frankfurt/Oder

Gruppe B: SC Condor Hamburg, TuS Leimen, TSV Helmstadt, SSV Gardelegen, SV Melverode-Heidberg

Gruppe C: FSG Schmeld-Limbach-Gresaubach, TuRa Bremen, SC St. Tönis, VfB Fortuna Biesdorf, SG Stockdorf-Gräfelfing-Pentenried

Gruppe D: TSG Horfherrnweiler-Unterrombach, TSV Osterholz-Tenever, FC Thüringen Weida, VfL Güldenstern Stade, FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai

Sportplatz Zienken

Gruppe E: Blumenthaler SV, FC Internationale Berlin, TuS Jöllenbeck, Krummesser SV, Hamburger SV, TSV Schwieberdingen

Eichwaldstadion Müllheim

Gruppe F: 1. FC Neubrandenburg, SV Allensbach, USI Lupo Martini Wolfsburg, SF Troisdorf, FC Oberneuland

Gruppe G: SC Alemannia Lendersdorf, SV Fellbach, SC Westfalia Kinderhaus, USC Paloma Hamburg, SSV Vimaria Weimar

Gruppe H: SC Victoria Hamburg, GW Brauweiler, SG Vilmar-Weyer, SV BW Neuhof, FC Anker Wismar