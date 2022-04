In der Folge ereigneten sich zunächst zwei weitere Unfälle in dem sich bildenden Stau. Hierbei waren in unmittelbarer Nähe zueinander vier Autos in einen Auffahrunfall und zwei Fahrzeuge in einem weiteren Auffahrunfall verwickelt. Insgesamt wurden dabei drei Personen leicht verletzt. Ein verfügbarer Rettungshubschrauber wurde eingesetzt, welcher kurze Zeit auf der Autobahn stand. Dies führte zur kurzzeitigen Komplettsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Norden.

In dem in der Spitze bis zu 18 Kilometer langen Stau ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Hierbei fuhr auch ein Auto auf eine anderes auf. Personen wurden dabei nicht verletzt.