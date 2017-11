Neuenburg „Neuenburgs grüner Marktplatz“

Bei der neuen Veranstaltung „Neuenburgs grüner Marktplatz“ dreht sich am kommenden Wochenende alles um die Themen Energie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Geboten wird am 18. und 19. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr, ein umfangreiches Programm, das von der Tauschbörse über Vorträge und Filmvorführungen bis hin zu kostenlosen Energieberatungen reicht.

Neuenburg am Rhein. Unter dem Motto „Neuenburg baut, ist mobil und bewegt“ rückt die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Regio Freiburg „kommunale Zukunftsaufgaben in den Fokus“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Klimafreundlich verreisen, energetisch sanieren

Wie verreise ich klimaverträglich? Ökologisches Bauen und Sanieren – wo fange ich an? Was hat eine umweltschonende Mobilität zu bieten? Auf „Neuenburgs grünem Marktplatz – Forum für nachhaltiges Leben“, das am kommenden Samstag und Sonntag im und rund um das Stadthaus stattfindet, sollen die Besucher zu diesen Themen viel Praktisches erfahren und auch ausprobieren können, heißt es weiter.

Wer will, kann zum Beispiel eine Spritztour unternehmen. Zur Auswahl stehen Lastenfahrrad, Kindertransporter oder Elektro-Auto. Es gibt zudem Infos zu umweltschonenden Reiseangeboten, Kurzvorträge, Kinofilme zum Thema, eine Tauschbörse für gebrauchte Sachen sowie verschiedene Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene. Kulinarisch locken Food-Trucks und eine Kaffee-Kuchen-Bar. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Kostenlose Energieberatungen

Außerdem stehen jeweils zwischen 14 und 16 Uhr zertifizierte Energieberater für kostenfreie Beratungen zur Verfügung. Hier können individuelle Fragen, etwa welche Fassadendämmung sich eignet, ob sich eine PV-Anlage lohnt oder was man bei einem Fenstertausch wissen muss, geklärt werden.

Die Energieberater geben auch Tipps für das einfache Energiesparen im Alltag: „Wer Stecker-Leisten nutzt und sich von der Stand-by-Funktion verabschiedet, wird etwa deutlich weniger Strom zahlen. Und trocknen ohne Wäschetrockner spart bis zu 110 Euro im Jahr. Ein Grad weniger in jedem Raum und die Heizkosten verringern sich um fünf bis sechs Prozent.“ Anmeldungen werden unter Tel. 07631/791-209 entgegengenommen.

Mit Muskelkraft Strom erzeugen und Gebrauchtes tauschen

Auf der großen Bühne können Kinder bei verschiedenen Mitmachangeboten zum Beispiel mit Muskelkraft Strom erzeugen und damit Zwölf-Volt-Verbraucher wie ein Radio, einen Ventilator, LEDs und eine Eisenbahn betreiben. Weiterhin stehen kleine Experimente zu Photovoltaik, Windturbine und verschiedene Solarspielzeuge (Auto, Grille, Hubschrauber) auf dem Programm.

Auch ein Solar-Kreativ-Angebot ist dabei. Mit einer Solarzelle und Motor können hier kleine kreative Modelle gebaut werden. Die Mitmachangebote werden durch Irina Wellige und ihr Team von „Solare Zukunft“ aus Freiburg organisiert. Das Mitmachangebot ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr für alle geöffnet.

Wer bei der Tauschbörse mitmachen will, kann – ohne Anmeldung – Bücher, kleine Elektrogeräte wie Mixer und Haartrockner, CDs oder Kinderspiele mitbringen. Die Tauschobjekte (alles, was auf einen Tisch passt) können während der Öffnungszeiten deponiert werden. Nicht mitgenommene Gegenstände werden am Montag, 20. November, entsorgt. Weitere Infos zu dieser Aktion sind bei Silvia Moos, Tel. 07631/791-212, oder silvia.moos@neuenburg.de erhältlich.

Bunte Räder werden ausgestellt und versteigert

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Kunsträder, die von Kindern- und Jugendlichen aus Neuenburg gestaltet und in diesem Sommer im öffentlichen Raum präsentiert wurden, vor dem Stadthaus meistbietend abgegeben. Auch die beiden Heimatvereine aus Steinenstadt und Grißheim hatten bei dem Projet „Räderwerk“ mitgewirkt. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. Die Räder stehen jeweils von 11 bis 18 Uhr im Pavillon auf dem Marktplatz. Bei Interesse kann schriftlich ein Gebot abgegeben werden. Weitere Infos unter Tel. 07631/791-212.