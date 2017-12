Neuenburg Neuer Service bewährt sich

Seit August 2016 kann man, wenn man in der Stadt Neuenburg am Rhein unterwegs ist, das Angebot „Nette Toilette“ nutzen. Sechs Gastronomiebetriebe, das Rathaus und das Bildungshaus halten diesen Service vor für Bürger, Kunden und Touristen. Jetzt zog die Stadtverwaltung eine positive Bilanz.

Von Dorothee Philipp

Neuenburg am Rhein. Um das Projekt in Gang zu bringen hatte man in Gastronomiebetrieben und Einzelhandelsgeschäften angefragt, ob sie ihre Toilettenanlagen während der Öffnungszeiten der Allgemeinheit zur Verfügung stellen würden. Interessierte Teilnehmer konnten sich bei einer Infoveranstaltung über die Einzelheiten informieren. Für das rote Logo, das in über 240 Städten und Gemeinden bundesweit auf den Service hinweist, zahlte die Stadt eine einmalige Lizenzgebühr von knapp 1500 Euro. Dadurch kann sie mit dem Logo auch in Print- und Web-Medien werben. Die teilnehmenden Betriebe erhalten für ihren Mehraufwand bei der Reinigung einen monatlichen Pauschalbetrag von 50 Euro. Wenn sie Toiletten für Menschen mit Handicap oder Wickeltische anbieten, kann der Betrag auf 75 Euro angehoben werden.

Die Umfrage nach etwa einem Jahr Laufzeit zeigte, dass die „Netten Toiletten“ mehrmals pro Woche oder sogar mindestens einmal am Tag genutzt werden von Personen, die nicht Kunden des Betriebs sind. Auch Bahnreisende machen davon Gebrauch. Mehr Gäste haben die Restaurants dadurch aber nicht verzeichnet. Alle Anbieter zeigten sich jedoch zufrieden und konnten nur in wenigen Einzelfällen von schlechten Erfahrungen berichten. Der durchschnittliche Reinigungsaufwand sei nicht überdurchschnittlich stark gestiegen. Deswegen ist es keine Frage, dass das Projekt weitergeführt werden soll, berichtete Jasna Sänger, Sachbearbeiterin in der Tourist-Info, dem Finanzausschuss.

Bürgermeister Schuster lobte das Plus an Service für Einheimische, Kunden und Touristen, vor allem auch abends. Hier habe bisher ein Defizit bestanden. Die bisher teilnehmenden Gastronomiebetriebe sind das Restaurant Krone, das Restaurant Neuenburger Hof, das Restaurant Weißes Kreuz, der Salmen, das Steakhaus und das Restaurant Zum Kleinen Hecht.