Neuenburg Neues Leben kehrt in Jugendtreff ein

„Wir hatten hier richtig was zu tun“, so die Jugendlichen weiter. Alte Fotos zeigen das angetroffene Chaos. Die Wände waren mit grüner Farbe gestrichen, ein Tarnnetz an der Decke und alte elektrische Installationen mit losen Kabeln stellten die neuen Macher vor große Herausforderungen. Der Jugendtreff war sehr dunkel gehalten und wirkte unfreundlich.

Heute erstrahlt der Treff in hellen Farben, sauber und aufgeräumt, und mit einer neuen Licht- und Elektroinstallation ausgestattet. In einem Nebenraum befinden sich ein Tischkicker und ein Schrank voller Spiele, Kabelleisten wurden neu montiert und die Bar aufgearbeitet. Die Jugendlichen, die aus ihren Freundeskreisen immer wieder Unterstützung erhielten, investierten unzählige ehrenamtliche Stunden in die Arbeiten.

Sicherheitsrelevante Arbeiten wie elektrische Installationen wurden von einer Fachfirma ausgeführt. „In die gesamte Sanierung wurden rund 5000 Euro investiert“, erzählt Wolfgang Gerbig vom Neuenburger Jugendbüro. Das meiste Geld wurde dabei aus Spenden des Lions-Clubs Müllheim/Neuenburg generiert.

Grund für die lange Verwaisung waren auch die ministeriellen Vorgaben im Zuge der Corona-Beschränkungen, die ein Öffnen des Raumes unmöglich machten. Ortsvorsteher Hans Winkler, der mit mehreren Ortschaftsräten am Freitag zur offiziellen Einweihung gekommen war, verwies auf die wechselvolle Geschichte des Jugendtreffs. Dieser ist seit den 1990er-Jahren an diesem Standort beheimatet und musste immer wieder wegen Problemen mit den damaligen Nutzern geschlossen werden. Der Ortsvorsteher bot dem jungen Team die Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat an.

Der Rechner des Lions-Clubs und gebürtige Steinenstadter Klaus Schäfer erklärte, seine Organisation gebe jährlich jeweils 2000 Euro für die Jugendarbeit in Neuenburg und Müllheim. Das Geld stammt aus dem Verkauf des jährlichen Weihnachtskalenders. Er stellte zusätzliche Spenden für Sonderanschaffungen in Aussicht.

Der Jugendtreff wird künftig an zwei Abenden geöffnet sein. Der Montagabend ist bereits gesetzt, der zweite Abend wird vermutlich auf den Samstag fallen. Eine abschließende Entscheidung hat das Treff-Team allerdings noch nicht gefällt.