Neuenburg Objekte aus Naturmaterialien

Neuenburg am Rhein. Die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein will urbanes Leben mit naturbelassener Kultur- und Flusslandschaft verbinden, heißt es in einer Mitteilung. Vom 22. April bis 3. Oktober 2022 werden aus der gesamten Region des Dreiländerecks rund 750 000 Besucher in den neu entstehenden Parks am Rhein erwartet.

In diesem Rahmen werden auch künstlerische Beiträge im offenen und modelliertem Gelände ermöglicht. Ein Projekt unter dem Titel „Kunsträume“ mit neun Arbeiten soll von jungen Künstlern aus der Region gestaltet werden. Die temporären Installationen und Objekte in verschiedenen Bereichen des Parks sollen die Besucher zum Dialog mit der Kunst ansprechen.