Ein wegen Urkundenfälschung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 3 750 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis, so die Polizei. Im Jahr 2020 hatte ein Gericht den Mann wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt, die der 44-jährige in Österreich Wohnhafte nicht bezahlt hat. Darum hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen. Am Sonntagabend kontrollierten Einsatzkräfte den rumänischen Staatsangehörige bei der Einreise und nahmen ihn fest.