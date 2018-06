Neuenburg Regionale Produkte und offene Geschäfte

Unzählige Besucher diesseits und jenseits des Rheins pilgerten am Sonntag in die Innenstadt Neuenburgs zum deutsch-französischer Bauernmarkt in der Zähringerstadt. Gleichzeitig öffneten zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte ihre Türen und lockten mit Schnäppchenangeboten. Autohäuser aus Neuenburg und den Nachbargemeinden präsentierten ihre neuesten Fahrzeugmodelle. Und weil Sonne und angenehme Temperaturen ideale Bedingungen boten, lohnte sich auch eine kleine Pause in den Gartenwirtschaften der Cafés und Gasthäuser. mps/Foto: Volker Münch