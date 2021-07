Neuenburg am Rhein - An mindestens 23 geparkten Fahrzeugen haben Unbekannt in der Nacht auf Sonntag die Reifen zerstochen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die abgestellten Fahrzeuge befanden sich zum einen auf den Parkplätzen des Stadthauses sowie des Friedhofes sowie auch in der Tullastraße, Bertholdstraße, Schlesierstraße, Bahnhofstraße, Zähringerstraße und Erasmusstraße. Da nach wie vor Meldungen bei der Polizei eingehen, ist die oben genannte Zahl geschädigter Fahrzeuge vermutlich noch nicht abschließend. Bei allen Fahrzeugen wurden ein oder mehrere Reifen, vermutlich mit einem Messer, zerstochen, heißt es weiter. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. An einem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Stadthauses hatte die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Gesucht werden Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, sowie weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/178 80 zu melden.