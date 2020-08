Neuenburg am Rhein. An der Corona-Teststation für Reiserückkehrer auf dem Autobahnparkplatz Neuenburg-Ost an der A 5 wurden in den ersten beiden Wochen – vom 14. August bis zum Abend des 27. Augusts – rund 21 550 Personen getestet, teilte der Landesverband Badisches Rotes Kreuz am Freitag mit. Seit Donnerstag erhalten die Helfer des Roten Kreuzes Unterstützung durch die Deutsch-Französische Brigade. Pro Schicht sind sechs Soldaten im Einsatz. Sie übernehmen die Registrierung der Testpersonen. Der Betrag der Bundeswehr ist eine große Hilfe für das DRK. Viele Helfer, die in den vergangenen beiden Wochen noch in der Teststelle in Neuenburg eingesetzt werden konnten, arbeiten inzwischen in Teststellen mit, welche die Kassenärztliche Vereinigung derzeit Zug um Zug in den Landkreisen wiederaufbaut. Die „Teststelle für Reiserückkehrer“ ist täglich von 6 bis 22 geöffnet. Die Zufahrt auf den Parkplatz ist allerdings nur bis 21 Uhr möglich.