Neuenburg Saisonfinale des Autocross-Drei-Nationen-Cup auf dem Neuenburger Südring

Packende Rennen erwarten die Motorsportfans am Wochenende, 14. und 15. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr auf dem Südring im Neuenburger Rheinwald. Der Südring-Stock-Car-Club Neuenburg ist einmal mehr Ausrichter des sechsten Rennwochenendes und damit des Saisonfinales im Autocross-Drei-Nationen-Cup. Etliche Fahrer des Neuenburger Clubs fahren in den zwölf Rennklassen um den Sieg oder Podestplätze die Gesamtwertung. Darunter auch Ingo Tritschler aus Schliengen (siehe Seite Rebland), der das letzte Rennen in der Klasse 9 (Spezial-Cross bis 2000 Kubikzentimeter) gewann und aktuell den dritten Platz in der Gesamtwertung belegt. Am Samstag findet zudem die zweite Auflage des Neuenburg-Cup statt, ein Handicaprennen über alle Klassen. Auch für Bewirtung ist gesorgt. In der Mittagspause werden Kinderfahrten in den Rennfahrzeugen angeboten. Parkplätze für die Zuschauer befinden sich beim Rheinwaldstadion, von hier bringt ein kostenloser Shuttle-Transfer die Zuschauer zum Renngelände. Foto: Alexander Anlicker