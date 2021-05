Neuenburg Sanierungsprojekte geben wirtschaftliche Impulse

„Die Zugkraft der Städtebauförderung ist ungebrochen hoch. In den vergangenen Jahren wurden jeweils fünf Mal so viele Förderanträge gestellt wie bewilligt werden konnten“, sagte Schäfer. Wichtig sei, dass die Sanierungsmaßnahmen von der örtlichen Bevölkerung mitgetragen werden: Hier habe sich die Erstellung örtlicher Gesamtentwicklungskonzepte mit ausführlicher Bürgerbeteiligung bewährt. Die Rolle des RP bestehe darin, die Förderanträge entgegenzunehmen, sie auf Plausibilität zu prüfen und eine Vorauswahl zu treffen. Die Entscheidung liege dann beim Wirtschaftsministerium des Landes.

„Gerade in diesem Jahr trägt das Programm maßgeblich dazu bei, dass unsere Gemeinden auch in schwieriger Zeit ihre Sanierungsprojekte kontinuierlich umsetzen und damit auch wichtige wirtschaftliche Impulse geben können“, betonte Schäfer. In diesem Jahr fließen im Rahmen der Städtebauförderung rund 57 Millionen Euro in 84 Vorhaben im Regierungsbezirk Freiburg. In der Programmliste 2021 ist unter anderem eine Finanzhilfeerhöhung für das städtebauliche Erneuerungsgebiet „Ortsmitte III“ in Neuenburg in Höhe von 900 000 Euro enthalten, aber auch 200 000 Euro für das Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Zöllinplatz in Badenweiler.