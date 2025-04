Drei unbekannte Männer sollen in der Nacht auf Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Zähringerstraße in Neuenburg aufgebrochen haben. Ein Zeuge beobachtete die dunkel gekleideten Täter und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief jedoch ohne Erfolg. Der Diebstahlschaden sowie die Höhe des Sachschadens können laut Polizei noch nicht beziffert werden. In Liel war am Montag, kurz nach 3.30 Uhr, ebenfalls ein Zigarettenautomat durch drei Unbekannte aufgebrochen worden (wir berichteten). Unter anderem aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Taten sei ein Tatzusammenhang wahrscheinlich, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07631/178 80 zu melden.