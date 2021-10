Audi-Fahrer versucht zu flüchten

Der Fall, über den das Hauptzollamt am Montag informierte, ereignete sich bereits am 3. Oktober: Am Tag der deutschen Einheit waren zwei mobile Zollstreifen des Hauptzollamts auf der A 5 im Einsatz und haben verdachtslose Kontrollen durchgeführt. Auf Höhe des Autobahndreiecks Neuenburg kamen ihnen zwei Personen in ihrem Auto ins Visier, die über den Grenzübergang Neuenburg/Ottmarsheim auf die Autobahn auffuhren. Die Zollbeamten gaben dem Fahrer des spanischen Audis mittels Lichtsignal „Follow me“ zu verstehen, dass er ihnen folgen sollte. Dies tat der Fahrer zunächst, versuchte jedoch, das Streifenfahrzeug zwischen der Anschlussstelle Müllheim/Neuenburg und dem Parkplatz Neuenburg-Ost zu überholen, was durch die Zöllner verhindert wurde. Im Anschluss bremste der Fahrer des Audis stark ab und hielt auf dem Standstreifen an.