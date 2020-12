Neuenburg Schüler und die Pandemie

Neuenburg am Rhein. Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr die Schüler auch in Neuenburg in eine neue, für sie unbekannte Lebenssituation gedrängt. Das hat das städtische Kinder- und Jugendbüro in Zusammenarbeit mit dem Neuenburger Jugendrat auf die Idee gebracht, eine Aktion ins Leben zu rufen, bei der die Kinder und Jugendlichen sich von zu Hause aus kreativ einbringen können und die noch vor dem erneuten Lockdown initiiert wurde. „Aus Gesprächen mit den Schülern wussten wir, dass diese Situation als vollkommen neu erlebt wird und bei einigen in eine Art Isolation geführt hat“, wird Wolfgang Gerbig, Leiter des städtischen Jugendbüros, in einer Mitteilung der Stadt zitiert.