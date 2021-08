Neuenburg Schule, Festsaal, Gottesdienstraum und Kino

Neuenburg am Rhein. Das Stadtarchiv Neuenburg am Rhein hat eine historische Aufnahme des „Hotel-Restaurants zum Bahnhof“ aus dem Jahr 1932 in seiner Bildsammlung. Ein Gasthaus wie das Bahnhofshotel, heute Neuenburger Hof, erzählt eine Geschichte. Viele Gäste sind seit seinem Bestehen hier ein- und ausgegangen.. Das Haus ist ein Ort kultureller Identität für die Stadt und ihre Bewohner und hat seit seiner Gründung, 1926/1927, viel zum Entstehen und Bewahren von Traditionen und zum Zusammenhalt der Bürger in Neuenburg beigetragen. Legendär ist die in Neuenburg und in der Region beliebte Stammtischtradition des Hauses.

Es lohnt sich deshalb, der Geschichte des Gasthauses nachzuspüren, das von seiner Besitzerin Silvia Hein-Bender in jüngster Zeit mit großem Einsatz umfassend renoviert worden ist. Silvia Hein-Bender hat mit ihrem Engagement für das historische Gasthaus nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Stadtbild, sondern auch zum Erhalt eines Neuenburger Kulturobjekts beigetragen.