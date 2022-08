Neuenburg Steinenstadt lässt alten Brauch aufleben

Darüber hinaus gibt eine Bauernküche Einblick in die Küchenarbeit vergangener Tage. Wenn es nicht allzu heiß ist, gibt es selbst gemachte Butter; dazu Gschweldi (Pellkartoffeln) und Zieger (Bibeleskäs).

Oldtimer-Traktoren

Große und kleine Technikfans dürfen sich auf eine Oldtimer-Traktoren-Ausstellung freuen. Die Traktorenfreunde Markgräflerland und Steinenstadter Landwirte zeigen ihre Schätzchen.

Gegen Abend spielt eine Abordnung der Trachtenkapelle auf.

Für Bewirtung ist gesorgt. Am Sonntag wird im Gemeindehaus St. Martin Kaffee und Kuchen offeriert.

Für die jüngsten Besucher gibt es am Sonntag eine Hüpfburg und die Ideenschmiede – junge Mütter, welche die Kreativabteilung des Heimat- und Dorfpflegevereins bilden – bieten Kinderschminken an. Auch die katholische Bücherei ist wieder mit dabei und bietet Bauernhofeis vom Seebodenhof an.

Das Aufhängen oder ins Scheunentor schlagen der Sicheln nach der Ernte gibt der Sichelhenke, dem ältesten deutschen Erntedankfest, seinen Namen. In der Rheinebene markierte früher der Bartholomäustag am 24. August traditionell das Ende der Getreideernte, die mit der Sichelhenke auf den Bauernhöfen und in den Dörfern gefeiert wurde.