Neuenburg Suppe löffeln für den guten Zweck

Neuenburg am Rhein. Traditionell beteiligen sich die Mitglieder des Neuenburger Gewerbevereins mit einem Suppenverkauf für einen guten Zweck am Neuenburger Weihnachtsmarkt. Zur Suppe – die im täglichen Wechsel von den Neuenburger Gastronomen gespendet wird – gibt es einen „Weihnachtsaktionsbon“ dazu, der jeweils in einem der teilnehmenden Neuenburger Geschäfte eingelöst werden kann. „Wir haben alle Einzelhändler angeschrieben und rund 800 Bons zurückerhalten“, freuen sich Thomas Senf, Bettina Rudolph und Frank Zipper, die Vorsitzenden des rund 100 Mitglieder zählenden Gewerbevereins.

Suppenverkauf beim Weihnachtsmarkt

Die Kunden können den Bon jeweils im ausstellenden Mitgliedsbetrieb gegen eine Überraschung einlösen. Dies kann ein Gutschein für Kaffee und Kuchen, ein Nikolausmenü, eine Flasche Wein oder Sekt, ein Getränke- oder Essensgutschein in einer der Neuenburger Gaststätten, Reisegutscheine oder ein Rabatt-Gutschein sein. Daneben gibt es Wohnaccessoires, Pflegeprodukte oder blumige Überraschungen. Auch an die Kinder wurde mit kleinen Präsenten gedacht. Insgesamt beteiligen sich 20 Betriebe und der Gewerbeverein mit Aktionsbons an der Weihnachtsaktion.

Der Reinerlös des Suppenverkaufs kommt in diesem Jahr dem Verein „Sichtbar ankommen“ für Sprachkurse zugute.

Die Bons müssen bis zum 23. Dezember in den teilnehmenden Betrieben eingelöst werden.