Neuenburg Tanzprojekt zur Gartenschau

Der Aufruf richtet sich an Interessierte jeglichen Alters, die in Neuenburg wohnen oder einen Bezug zu der Stadt – wie Verein oder Arbeitsstelle – haben und das Team der Landesgartenschau am Sonntag, 17. Oktober, nach Überlingen begleiten wollen.

Vertreter der Landesregierung übergeben an diesem Tag die offizielle „Gartenschaufahne“ an die Landesgartenschau Neuenburg, die damit endgültig zur Ausrichterstadt der nächsten Landesgartenschau wird. Im Rahmen dieses Festakts auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne in Überlingen wird die Stadt Neuenburg ein Programm mit Vereinen und Bürgern auf die Beine stellen, für welches nun Tänzer gesucht werden.