Neuenburg Taxifahrer wird geschlagen und beleidigt

Neuenburg am Rhein. Einen körperlichen Übergriff hat es in Neuenburg gegeben. So hat ein Taxifahrer die Polizei am frühen Samstagmorgen, gegen 3.25 Uhr, zur Hilfe gerufen. Er berichtete den Beamten, gerade von einem Fahrgast geschlagen worden zu sein.

Der Taxifahrer hatte den Mann von Auggen nach Neuenburg befördert, zunächst aber kein Geld für die Fahrt erhalten. An der Wohnanschrift des Fahrgastes wollte die Ehefrau das Entgelt bezahlen und gab dem Taxifahrer hierfür einen 50-Euro-Schein. Als der Taxifahrer das Geld genommen hatte, schlug der Fahrgast den Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht und nahm ihm das Geld wieder ab.

Gegenüber der hinzugerufenen Polizei zeigte sich der 24-jährige, stark alkoholisierte Mann – bei ihm wurde 1,8 Promille Atemalkoholkonzentration gemessen – überzeugt davon, dass er die Fahrt bereits bezahlt habe.

Der 30-jährige Taxifahrer erlitt durch den Schlag eine Prellung am Auge und wurde weiterhin durch den 28-jährigen Bruder des alkoholisierten Fahrgastes, der ebenfalls zur Örtlichkeit kam, beleidigt.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen wegen Raubes, Körperverletzung und Beleidigung übernommen.