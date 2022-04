Neuenburg Touren geplant bis ins letzte Detail

Am Dienstag haben Standortleiter Sylvain Paris und der für Baden-Württemberg, Bayern und Österreich zuständige Regionaldirektor Markus Neumayer Neuenburgs Bürgermeister Joachim Schuster sowie Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und der Hedi-Studer-Stiftung am Standort willkommen geheißen und einen Blick hinter die Kulissen des Verteilzentrums ermöglicht. Dabei überreichte er einen Scheck in Höhe von 3000 Euro an die Hedi-Studer-Stiftung.

100 Fahrzeuge liefern im Bereich Lörrach bis Lahr

Im Amazon-Verteilzentrum in Neuenburg kommen die Pakete aus den europäischen Amazon Logistik- und Sortierzentren an, werden entladen, auf die Zustellfahrzeuge sortiert und schließlich an die Kunden geliefert. Das erst im Jahr 2015 gegründete Amazon-Tochterunternehmen Amazon Logistics beschäftigt am Standort Neuenburg 100 Mitarbeiter.