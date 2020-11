Neuenburg Verkehrserschließung kommt voran

Straße wird verbreitert

Die Bauarbeiten beginnen am westlichen Ende beim Anschluss an die künftige Rheinterrasse und enden an der Unterführung unter der Autobahn. Geplant ist der Ausbau auf eine Straßenbreite von 5,50 Metern, südlich der Straße soll durch Baumpflanzungen künftig ein Alleecharakter entstehen. Wesentliche Veränderung ist die Abflachung der Rampe der Autobahnunterführung von aktuell zehn Grad Steigung auf etwa fünf Grad, damit wird die Unterführung – auch mit Blick auf das geplante Seniorenheim – künftig barrierefrei.

In diesem Zusammenhang wird der Knoten Vogesenstraße/Mülhauser Straße/Unterführung mit der Zufahrt zur Gaststätte „Zum kleinen Hecht“ sowie dem geplanten Seniorenheim neu gestaltet.

Leitungen sind aufwendig

Aufwendigster Teil der Bauarbeiten sind die Ver- und Entsorgungsleitungen. So wird ein neuer Schmutzwasserkanal künftig das Abwasser von Ost nach West leiten, tiefster Punkt ist mit 6,50 Metern Tiefe auf Höhe des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Dort wird das Abwasser mit einem Hebewerk in den neuen Kanal in der Rheinterrasse geführt.

Das Regenwasser wird in zwei bis drei Metern Tiefe in umgekehrte Richtung geführt und dann auf Höhe des geplanten Pflegeheims in den Hochwasserentlastungskanal geleitet, der vom Wuhrloch zum Rheinhafen führt.

Ebenfalls neu verlegt werden Trinkwasserleitungen. Außerdem stellen die Telekom und der Stromversorger Badenova ihre bisherigen Freileitungen auf Erdkabel um.

Ende im August 2021

Die Bauarbeiten sollen kommende Woche beginnen und werden voraussichtlich im August 2021 abgeschlossen. Im November 2021 werden die Bäume entlang der Straße gepflanzt.

Erster Schritt der Bauarbeiten ist die Kampfmittelsondierung, die bis Januar abgeschlossen sein soll. Gleichzeitig wird ein provisorischer Weg über das Landesgartenschau-Gelände nördlich der Häuser eingerichtet.

Die Häuser seien, bis auf einzelne Tage, jederzeit anfahrbar, betonte der Planer.

Weitere Informationen: Eine Bürgerinformation zum Ausbau der Schlüsselstraße findet im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 30. November, ab 19.30 Uhr im Stadthaus, Marktplatz 2, statt. Die Landesgartenschau ist dann Thema in der Gemeinderatssitzung am Montag, 14. Dezember.