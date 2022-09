Neuenburg Vieles ist barrierefrei

Neuenburg am Rhein. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist zwischenzeitlich in aller Munde. Auch auf der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein möchte man Inklusion zu einer Selbstverständlichkeit werden lassen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neuenburg. Alle Haupt- und Nebenwege sind mit unterschiedlichen Materialien gestaltet, so dass blinde und stark seheingeschränkte Menschen sich gut orientieren können. Die Gestaltung der Wege wurde unter anderem vom Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden engmaschig begleitet und abgestimmt. Mischa Knebel, Geschäftsführer des Vereins, freut sich über die Berücksichtigung der Bedürfnisse von blinden und seheingeschränkten Personen bei der Planung. Auch ist an beiden Haupteingängen ein taktiler Geländeplan zur Ausleihe erhältlich. Ergänzend zum taktilen Geländeplan können sich Besucher auf der Homepage der Landesgartenschau einen akustischen Rundgang direkt auf ihr Smartphone laden. Führungen für blinde und stark seheingeschränkte Personen fanden bereits zwei Mal statt. Der Teilnehmer Franco D’Elia berichtet: „Bei dieser Führung wurde darauf geachtet, dass das Erlebnis Landesgartenschau mittels Tast-, Geruchs- und Geschmackssinn so vollumfänglich wie möglich genossen werden konnte“.